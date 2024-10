Milan, Paulo Fonseca: Christian Pulisic stanco? Siamo ad inizio campionato. Le parole (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milan, in conferenza stampa Paulo Fonseca tocca il tema Christian Pulisic: e risponde a Pochettino sul tema stanchezza. Le parole Tra le tante tematiche in conferenza stampa, trattate anche in modo molto duro e diretto dal tecnico del Milan, Fonseca, non è passato inosservato il commento del mister portoghese sulla situazione relativa allo statunitense Christian Pulisic. Come noto, l’ex Dortmund è al momento il giocatore più determinante e in forma dei rossoneri, nonchè di tutto il campionato. Il giocatore è stato impegnato con la sua Nazionale e il CT degli USA Pochettino ha deciso di lasciarlo riposare per la seconda gara. Conscio del fatto che un calciatore del genere vada protetto in termini di gestione. A tal proposito il mister rossonero ringrazia, ma secondo lui a questo punto della stagione non si può pensare che un componente della rosa sia stanco. Dailymilan.it - Milan, Paulo Fonseca: Christian Pulisic stanco? Siamo ad inizio campionato. Le parole Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), in conferenza stampatocca il tema: e risponde a Pochettino sul tema stanchezza. LeTra le tante tematiche in conferenza stampa, trattate anche in modo molto duro e diretto dal tecnico del, non è passato inosservato il commento del mister portoghese sulla situazione relativa allo statunitense. Come noto, l’ex Dortmund è al momento il giocatore più determinante e in forma dei rossoneri, nonchè di tutto il. Il giocatore è stato impegnato con la sua Nazionale e il CT degli USA Pochettino ha deciso di lasciarlo riposare per la seconda gara. Conscio del fatto che un calciatore del genere vada protetto in termini di gestione. A tal proposito il mister rossonero ringrazia, ma secondo lui a questo punto della stagione non si può pensare che un componente della rosa sia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Udinese - Paulo Fonseca : Pulisic e Chukwueze insieme in campo? La risposta - L’allenatore del Milan Paulo Fonseca risponde positivamente a una domanda riguardo la convivenza in campo dei due calciatori. Condizioni che consentirebbero appunto la loro presenza insieme in campo come sottolineato da Paulo Fonseca in conferenza stampa alla viglia dell’ottava giornata di campionato. (Dailymilan.it)

Milan-Udinese - Paulo Fonseca avvisa i giocatori : non me ne frega un cazzo del nome. La dichiarazione - Tuttavia, l’allenatore alla prima stagione alla guida dei rossoneri non ha alcun interesse a ostentare la propria leadership come rivelato da lui stesso in conferenza stampa alla viglia della sfida casalinga di campionato contro l’Udinese: La mia leadership non la ostento, non sono un attore. . La dichiarazione dell’allenatore del Milan alla vigilia dell’incontro con l’Udinese: Per me nessun ... (Dailymilan.it)

Paulo Fonseca ha le ore contate : ecco chi può arrivare al Milan sabato sera... -  La nota (unica) positiva a favore di Fonseca, che potrebbe aiutarlo, è un Cristian Pulisic finora indiscussamente migliore della rosa. Pioli aveva capito come valorizzarlo da trequartista nel 4-2-3-1, Fonseca invece lo ha arretrato inizialmente sulla linea dei mediani, prima di rischierarlo davanti in rotazione con Morata. (Liberoquotidiano.it)