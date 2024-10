Migranti, giudice: ‘Egitto e Bangladesh non sono Paesi sicuri’ (Di venerdì 18 ottobre 2024) “I due Paesi da cui provengono i Migranti, Bangladesh ed Egitto, non sono sicuri, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia” ROMA, 18 OTT – È quanto sostiene in sintesi uno dei giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma, nella sua ordinanza – riferendosi ai Migranti portati nel centro Gjader in Albania- Imolaoggi.it - Migranti, giudice: ‘Egitto e Bangladesh non sono Paesi sicuri’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “I dueda cui provengono ied Egitto, nonsicuri, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia” ROMA, 18 OTT – È quanto sostiene in sintesi uno dei giudici della sezione immigrazione del tribunale di Roma, nella sua ordinanza – riferendosi aiportati nel centro Gjader in Albania-

