Lapresse.it - Migranti, cosa prevede la sentenza della Corte Ue sulla designazione dei Paesi sicuri

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 4 ottobre ladi giustizia dell’Unione europea ha precisato in unale condizioni per la, da parte di uno Stato membro, diterzi comedi origineai sensidirettiva recante procedure comuni in materia di protezione internazionale. Essa ritiene che il fatto che un Paese terzo deroghi agli obblighi derivanti dallaeuropea dei diritti umani non escluda che esso possa essere designato come tale. Le autorità degli Stati membri devono tuttavia valutare se le condizioni di attuazione del diritto di deroga siano atte a mettere in discussione tale. Peraltro, ladichiara che il diritto dell’Unione osta a che uno Stato membro designi un Paese terzo come Paese di origine sicuro soltanto per una parte del suo territorio.