Marko Polo lo strano e amabile film di Elisa Fuksas è Un anarchico atto di fede

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La nostra intervista alla regista, che alla Festa del Cinema di Roma ha presentato la sua ultima opera. Un ibrido interessante, che parte della spunto di unscritto e mai realizzato. Al cinema nel 2025.diparte da un presupposto, da lei stesso esplicato nelle note di regia: "come si rappresenta l'irrappresentabile?". Al centro del, ibrido nel linguaggio, due linee narrative e un viaggio in nave. Una nave che porterebbe a Me?ugorje, almeno secondo il volere della regista. Perché la sua opera, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma (in sala poi nel 2025), a metà tra esperimento e flusso di coscienza, riprende le inflessioni di unche laaveva scritto ma, alla fine, non ha mai girato (trda un suo romanzo). In scena, oltre