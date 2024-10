L’orchestra stonata recensione del film di Emmanuel Courcol #RoFF19

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)deldiNel 2020, quando la pandemia paralizzò il mondo e indusse gli organizzatori a cancellare il Festival di Cannes, una selezione speciale permise ad alcunidi uscire nelle sale con l’etichetta “Cannes 2020”. È il caso di Un triomphe, il precedentedicon Kad Mérad. Quattro anni dopo, il regista ha avuto l’onore di presentare in anteprima sulla Croisette il suo nuovo, in passaggio alla Festa del Cinema di Roma 2024 nella sezione Best Of.: una scoperta che rivoluziona la vita Tutto inizia con una brutta notizia: Thibault (Benjamin Lavernhe), rinomato direttore d’orchestra, crolla nel bel mezzo di una prova.