LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Piastri fuori in Q1, Leclerc davanti a tutti (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.50 Le Haas e le Mercedes sono le prime a uscire dai box, poi le Ferrari e Norris. 23.49 Comincia il Q2! 10 minuti a disposizione dei piloti, ancora tutti con gomma media. 23.48 Una Formula 1 equilibrata e molto tirata come dimostra questa qualifica sprint: basta un errore per rovinare tutto anche con la macchina migliore. 23.47 Ecco la classifica del Q1: 1 Charles Leclerc Ferrari 1:33.647 2 Lewis Hamilton Mercedes +0.193 3 Max VerstappenRed Bull Racing +0.261 4 Lando NorrisMcLaren +0.272 5 Carlos Sainz Ferrari +0.462 6 George Russell Mercedes +0.478 7 Lance StrollAston Martin +0.677 8 Sergio Perez Red Bull Racing +0.686 9 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.756 10 Fernando Alonso Aston Martin +0.789 11 Franco Colapinto Williams +0.959 12 Liam Lawson RB +0.970 13 Yuki Tsunoda RB +0.999 14 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1. Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2024 in DIRETTA: Piastri fuori in Q1, Leclerc davanti a tutti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.50 Le Haas e le Mercedes sono le prime a uscire dai box, poi le Ferrari e Norris. 23.49 Comincia il Q2! 10 minuti a disposizione dei piloti, ancoracon gomma media. 23.48 Una Formula 1 equilibrata e molto tirata come dimostra questa qualifica sprint: basta un errore per rovinare tutto anche con la macchina migliore. 23.47 Ecco la classifica del Q1: 1 CharlesFerrari 1:33.647 2 Lewis Hamilton Mercedes +0.193 3 Max VerstappenRed Bull Racing +0.261 4 Lando NorrisMcLaren +0.272 5 Carlos Sainz Ferrari +0.462 6 George Russell Mercedes +0.478 7 Lance StrollAston Martin +0.677 8 Sergio Perez Red Bull Racing +0.686 9 Kevin Magnussen Haas F1 Team +0.756 10 Fernando Alonso Aston Martin +0.789 11 Franco Colapinto Williams +0.959 12 Liam Lawson RB +0.970 13 Yuki Tsunoda RB +0.999 14 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +1.

