Le voragini a Roma si aprono pure nelle partecipate

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Sesprofonda non è certo solo per colpa delle buche sulle strade, ma per lenei conti delle sue società. Un dossier della Sezione di controllo della Corte dei conti del Lazio depositato il primo agosto - e passato molto sotto traccia - certifica gli affanni delle aziendedaCapitale negli anni tra il 2020 e il 2022. E ammonisce: le criticità finanziarie sono «suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economici-finanziari diCapitale». Tradotto: se non si fa qualcosa subito,rischia il tracollo. Ma a quanto pare, nel caos gestionale dell’amministrazione, nessuno è troppo preoccupato. La situazione del «Fondo perdite», quello che dovrebbe coprire ledelle, infatti, si rivela come grottesca.