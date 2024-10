Calciomercato.it - La nuova norma inguaia i Friedkin: la penalizzazione arriva così

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Itremano all’idea che possare unain questa stagione: le nuove regole sono chiare Regole cambiate e a farne le spese potrebbero essere i. Il mondo del calcio è sempre alle prese con nuovi casi e problemi finanziari e questa volta potrebbe toccare al gruppo che detiene la proprietà della Roma.(ANSA) Calciomercato.itNon per il club giallorosso ma per l’Everton, dopo l’accordo per il passaggio di proprietà trovato lo scorso mese. Il problema è relativo al Fair Play Finanziario in vigore in Premier League ed in particolare ad una possibile infrazione dovuta ad un cambio dellativa. Nei giorni scorsi, infatti, la Premier League ha vinto una battaglia legale e ora nelle spese relativi ai limiti imposti dal PSR andranno inseriti anche i tassi di interesse sui prestiti commerciali relativi al debito.