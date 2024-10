La fidanzata di TrigNO: “Chiara è una grandissima Z, lui un traditore” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ege Senni Monaco è la fidanzata (o meglio era) di TrigNO, proprio colei che nel quotidiano di lunedì pomeriggio è stata citata da lui al suon di “mi manca moltissimo la mia ragazza“. Quattro giorni dopo, però, il colpo di scena. La ragazza che gli mancava moltissimo è sparita e tutte le sue attenzioni si sono riversate sulla ballerina Chiara con cui sembrerebbe essere nato un rapporto che va oltre l’amicizia. Chiara e TrigNO di Amici sono una coppia: la reazione della fidanzata di lui https://t.co/Xf5qOMt2sV #Amici24 — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 18, 2024 La reazione di Ege non si è lasciata desiderare e prima ha tolto il segui a TrigNO su Instagram e successivamente su TikTok ha condiviso la frase: “tutti gli uomini sono bugiardi“. Non contente ha poi condiviso due storie contro i novelli Romeo e Giulietta senza risparmiare critiche e offese. Biccy.it - La fidanzata di TrigNO: “Chiara è una grandissima Z, lui un traditore” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ege Senni Monaco è la(o meglio era) di, proprio colei che nel quotidiano di lunedì pomeriggio è stata citata da lui al suon di “mi manca moltissimo la mia ragazza“. Quattro giorni dopo, però, il colpo di scena. La ragazza che gli mancava moltissimo è sparita e tutte le sue attenzioni si sono riversate sulla ballerinacon cui sembrerebbe essere nato un rapporto che va oltre l’amicizia.di Amici sono una coppia: la reazione delladi lui https://t.co/Xf5qOMt2sV #Amici24 — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 18, 2024 La reazione di Ege non si è lasciata desiderare e prima ha tolto il segui asu Instagram e successivamente su TikTok ha condiviso la frase: “tutti gli uomini sono bugiardi“. Non contente ha poi condiviso due storie contro i novelli Romeo e Giulietta senza risparmiare critiche e offese.

