Inter, Calhanoglu rischia la squalifica: ecco cosa dice l'articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva

Nella giornata di ieri il centrocampista dell'Inter, Hakan Calhanoglu, è stato Interrogato dagli investigatori della Mobile in merito al suo rapporto con gli ultras nerazzurri e in particolare con Marco Ferdico. Hakan ha ammesso di aver avuto contatti "a titolo personale" con lui e gli altri leader della curva, e di averlo fatto nonostante il club avesse sconsigliato quel genere di incontri.

I FATTI

Nell'inchiesta "Doppia Curva" che ha azzerato i vertici sia della Curva Nord dell'Inter che della Curva Sud del Milan Hakan Calhanoglu non è indagato. Ma la sua posizione, a livello sportivo, invece sarà tutta da valutare e da giudicare.

