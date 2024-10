Biccy.it - Harry Styles ricorda Liam Payne: “Sono sconvolto, ho il cuore a pezzi”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Attraverso i loro profili social ufficiali gli One Direction ieri sera hannotocon un breve messaggio, nel quale hanno anche chiesto del tempo per elaborare il lutto, assicurando che con il giusto tempo avrebbero parlato eto il loro caro amico. In realtà pochi minuti dopo quel comunicato Louis Tomlinson e Zayn Malik hanno pubblicato due lettere struggenti e ieri notte ha fatto lo stesso anche. Il cantante di Watermelon Sugar hato gli anni passati in gruppo insieme ae si è stretto al dolore dei familiari diha definitocaloroso, altruista e amorevole con chi gli stava intorno. Probabilmente nelle prossime ore parlerà anche Niall Horan, che tra l’altro è stato l’ultimo ex membro degli One Direction a vedere