Freestyle, Coppa del Mondo Big Air 2024: Flora Tabanelli seconda a Chur (Di venerdì 18 ottobre 2024) Parte benissimo per gli azzurri la Coppa del Mondo di Freestyle nella specialità Big Air. Merito soprattutto di Flora Tabanelli che nella località di Chur in Svizzera chiude al secondo posto la finale femminile con il totale di 161.00, meno solo della svizzera Mathilde Gremaud (178.50). Terzo posto per la tedesca Muriel Mohr (143.75), davanti alla cinese Yang (140.00) e alla francese Ledeuz (132.25). Una prova di carattere per Tabanelli che si è lasciata alle spalle una prima run conclusa con una caduta, totalizzando prima 84 nella seconda e poi 77 nella terza. Per Flora Tabanelli si tratta del miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo: nella scorsa stagione la modenese dell'Esercito aveva saputo salire in due occasioni sul gradino più basso del podio, a Pechino e Tignes.

