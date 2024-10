“È estremamente scontento”, l’ex Napoli valuta un nuovo addio: l’ipotesi è clamorosa! (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nelle ultime ore, è emerso un rumors di mercato che parla di un calciatore scontento della sua situazione attuale. Di seguito le ultimissime sulla vicenda. Il Napoli negli ultimi mesi ha completamente rivoluzionato la propria rosa. Ancor prima dell’arrivo di Antonio Conte, la società ha deciso di stravolgere i piani. Non a caso, ci sono state diverse cessioni che hanno modificato le gerarchie alla Corte del Vesuvio. Tra queste, è presente anche il nome di Eljif Elmas che ha lasciato la Campania nel gennaio del 2024 per approdare in Germania, più precisamente a Lipsia. L’investimento messo a segno dei tedeschi fu molto importante, in quanto il Napoli dalla cessione ricavò ben 24 milioni di euro. Quindi, nonostante le richieste molto alte di De Laurentiis, la dirigenza decise di investire ugualmente sul macedone. Spazionapoli.it - “È estremamente scontento”, l’ex Napoli valuta un nuovo addio: l’ipotesi è clamorosa! Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nelle ultime ore, è emerso un rumors di mercato che parla di un calciatoredella sua situazione attuale. Di seguito le ultimissime sulla vicenda. Ilnegli ultimi mesi ha completamente rivoluzionato la propria rosa. Ancor prima dell’arrivo di Antonio Conte, la società ha deciso di stravolgere i piani. Non a caso, ci sono state diverse cessioni che hanno modificato le gerarchie alla Corte del Vesuvio. Tra queste, è presente anche il nome di Eljif Elmas che ha lasciato la Campania nel gennaio del 2024 per approdare in Germania, più precisamente a Lipsia. L’investimento messo a segno dei tedeschi fu molto importante, in quanto ildalla cessione ricavò ben 24 milioni di euro. Quindi, nonostante le richieste molto alte di De Laurentiis, la dirigenza decise di investire ugualmente sul macedone.

