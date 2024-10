De Luca, nuovo affondo a Schlein: “Sono due anni che ricevo insulti dal Pd” (Di venerdì 18 ottobre 2024) De Luca si rivolge alla segretaria Pd Schlein: "Sui territori non possono decidere le logiche di partito. Da due anni il Pd attacca me anziché fare i conti con Meloni" Fanpage.it - De Luca, nuovo affondo a Schlein: “Sono due anni che ricevo insulti dal Pd” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Desi rivolge alla segretaria Pd: "Sui territori non possono decidere le logiche di partito. Da dueil Pd attacca me anziché fare i conti con Meloni"

Gli ultimi giorni dello sceriffo disarmato. Schlein gela De Luca : “Nessuno è eterno”. Lui si paragona a Moro - Lui si paragona a Moro sembra essere il primo su Secolo d'Italia. Abbiamo perso un’intera équipe di cardiochirurgia al Ruggi d’Aragona. Non siamo più ascoltati dalla nostra regione e, come regione, crediamo non siamo più ascoltati a livello nazionale”, ha detto Fiola parlando a nome del comitato che va “oltre il no” al suo terzo mandato. (Secoloditalia.it)

De Luca a Schlein : “Sono due anni che ricevo insulti dal Pd” - Le conseguenze sono chiare: una riduzione di investimenti fondamentali in settori strategici come ambiente, ICT, mobilità e servizi sociali. E il divario del Sud permane. È necessario subordinare l’erogazione delle risorse al raggiungimento di obiettivi precisi, seguendo il metodo Pnrr”. Devo ricordare al segretario del Pd che sono due anni che il presidente della Regione Campania è insultato e ... (Anteprima24.it)

Critiche ai dirigenti del Pd da De Luca - Elly Schlein : "Nessuno è indispensabile e nessuno è eterno" - "Esprimo solidarietà ai dirigenti del Pd ancora una volta insultati" dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein che ha replicato alle pesanti critiche del Governatore contro la classe dirigente del suo partito. Schlein è stata intervistata... (Salernotoday.it)