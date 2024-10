De Luca a Schlein: “Sono due anni che ricevo insulti dal Pd” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Il segretario del Pd ha espresso solidarietà ad alcuni esponenti del partito in relazione a delle espressioni dal tono forte che ho usato nei giorni scorsi. Devo ricordare al segretario del Pd che Sono due anni che il presidente della Regione Campania è insultato e attaccato personalmente da esponenti del Pd, in qualche caso membri della segreteria nazionale. Sono due anni che, anzichè fare i conti col governo Meloni, si divertono ad attaccare il presidente della Regione Campania”. Così il governatore campano Vincenzo De Luca nel corso del settimanale appuntamento social del venerdì dopo che Elly Schlein aveva espresso solidarietà ai dirigenti del partito oggetto degli strali del governatore domenica scorsa. “E’ un peccato perché questi insulti vanno a coprire i buoni risultati che sta ottenendo la Campania. Non credo si stia così in una comunità plurale. Anteprima24.it - De Luca a Schlein: “Sono due anni che ricevo insulti dal Pd” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Il segretario del Pd ha espresso solidarietà ad alcuni esponenti del partito in relazione a delle espressioni dal tono forte che ho usato nei giorni scorsi. Devo ricordare al segretario del Pd chedueche il presidente della Regione Campania è insultato e attaccato personalmente da esponenti del Pd, in qualche caso membri della segreteria nazionale.dueche, anzichè fare i conti col governo Meloni, si divertono ad attaccare il presidente della Regione Campania”. Così il governatore campano Vincenzo Denel corso del settimanale appuntamento social del venerdì dopo che Ellyaveva espresso solidarietà ai dirigenti del partito oggetto degli strali del governatore domenica scorsa. “E’ un peccato perché questivanno a coprire i buoni risultati che sta ottenendo la Campania. Non credo si stia così in una comunità plurale.

