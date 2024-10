Costringe la ex a lasciare l’università, la perseguita e l’aggredisce fino a farla svenire: arrestato 29enne (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un uomo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri a Vitulazio, nella provincia di Caserta. L'uomo, sia durante che dopo la relazione con la vittima, ha manifestato comportamenti violenti e vessatori. Fanpage.it - Costringe la ex a lasciare l’università, la perseguita e l’aggredisce fino a farla svenire: arrestato 29enne Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un uomo di 29 anni è statodai carabinieri a Vitulazio, nella provincia di Caserta. L'uomo, sia durante che dopo la relazione con la vittima, ha manifestato comportamenti violenti e vessatori.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Costringe giovane ospite di una casa d’accoglienza a subire abusi sessuali : arrestato prete di Messina - Finisce ai domiciliari un sacerdote accusato di violenza sessuale ai danni di una donna ospite presso una casa di accoglienza di Messina. Le indagini iniziate a seguito della denuncia presentata dalla vittima su episodi che sarebbero avvenuti nella struttura.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Genova - picchia la madre cinquantenne per costringerla a restare a casa - diciassettenne arrestato - L’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale per i minorenni di Genova è stata eseguita da . Picchiava la madre da oltre un anno, la minacciava continuamente, insultava e le impediva persino di uscire di casa: un ragazzo di 17 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. (Ilgiornaleditalia.it)

Andria - violenze e minacce alla moglie per costringerla a prostituirsi : arrestato - Nel corso dell'inchiesta è emerso che lo sfruttamento della prostituzione era organizzato nei minimi dettagli: l’uomo, al fine di ottenere denaro ed altre utilità, costringeva con minacce e violenze la propria convivente a prostituirsi con altri uomini.Continua a leggere . (Fanpage.it)