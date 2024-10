Conte: «Le vittorie si costruiscono e non si inventano» (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Le vittorie si costruiscono e non si inventano», il mantra dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte che ha ricordato anche oggi in conferenza presentando la sfida contro l’Empoli di domenica. Il tecnico ha parlato di “pazienza” che serve per ottenere risultati importanti e continuativi per cui servono basi solide. «Chi mi conosce sa che non guardo oltre la prima partita. La prossima partita è contro l’Empoli che sta mettendo in difficoltà tutte quante, dovremo fare tantissima attenzione. Chi guarda dall’esterno le situazioni è molto più superficiale, leggero, nel dire che le prossime due partite sono sulla carta alla portata del Napoli e poi ci saranno tre partite più complicate. Dobbiamo ragionare di gara in gara, la prossima partita è sempre quella della vita. Dobbiamo ragionare di gara in gara. Per noi ogni partita sarà difficile. Ilnapolista.it - Conte: «Le vittorie si costruiscono e non si inventano» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Lesie non si», il mantra dell’allenatore del Napoli, Antonioche ha ricordato anche oggi in conferenza presentando la sfida contro l’Empoli di domenica. Il tecnico ha parlato di “pazienza” che serve per ottenere risultati importanti e continuativi per cui servono basi solide. «Chi mi conosce sa che non guardo oltre la prima partita. La prossima partita è contro l’Empoli che sta mettendo in difficoltà tutte quante, dovremo fare tantissima attenzione. Chi guarda dall’esterno le situazioni è molto più superficiale, leggero, nel dire che le prossime due partite sono sulla carta alla portata del Napoli e poi ci saranno tre partite più complicate. Dobbiamo ragionare di gara in gara, la prossima partita è sempre quella della vita. Dobbiamo ragionare di gara in gara. Per noi ogni partita sarà difficile.

