Conte affonda contro Meloni e il governo: "Questa manovra è solo un grande imbroglio" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il leader pentastellato ritiene che i dati presentati da Meloni non siano veritieri e che su di essi sia stata costruita una narrazione entusiastica che invece nasconde una situazione al collasso. Inoltre, l'"anticipazione di liquidità" chiesta alle banche si rivelerà un ulteriore peso nei confronti del governo che nel 2027 dovrà restituirla L'articolo Conte affonda contro Meloni e il governo: "Questa manovra è solo un grande imbroglio" proviene da Il Difforme.

**Manovra : Conte - 'Meloni non prenda in giro italiani - visiti ospedali o un Pronto soccorso'** - Roma, 18 ott (Adnkronos) - "La spesa in Sanità si calcola rispetto al Pil, Giorgia Meloni può prendere in giro tutta Italia, le mistificazioni stanno a zero. Meloni ha inchiodato la spesa sanitaria al 6,2, siamo tornati al 2007. . Piuttosto che fare conferenze stampa edulcorate e compiacenti, vorrei che Meloni potesse visitare un pronto soccorso o un ospedale, ci sono file di due tre anni". (Liberoquotidiano.it)

Manovra - Conte : "Indignato da frottole Meloni su sanità" - Non si può mentire” così “agli italiani”. Lo ha affermato in una diretta facebook il presidente del M5s Giuseppe Conte parlando delle risorse stanziate nella legge di bilancio per la sanità. (Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2024 “Sono sinceramente indignato: sentire un presidente del Consiglio che mente su una questione così fondamentale come la sanità, l'abbiamo sentita anche sugli extra ... (Iltempo.it)

Manovra - Conte : indignato da frottole Meloni su sanità - “La Meloni dice che si è raggiunto grazie a lei il record storico degli investimenti in sanità nella storia d’Italia: è una falsità. Lo dice anche il Sole24Ore”, ha proseguito Conte, che ha scritto “che nel 2024 la spesa sanitaria è scesa al 6,3% del Pil, il record negativo dal 2007”. “Giorgia Meloni smettila di prenderci in giro, la realtà è che la sanità è a pezzi da Nord a Sud e due ... (Ildenaro.it)