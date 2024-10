Cultweb.it - Come andò la prima esibizione degli 883 in TV al fianco di Jovanotti? (VIDEO)

(Di venerdì 18 ottobre 2024)di diventare gli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto erano I Pop, un duo musicale di chiara matrice rap e hip hop che fece il suo debutto nazionale su Italia 1 nella trasmissione condotta da, 1,2,3. Il programma, registrato nella discoteca Rolling Stone di Milano, era legato a doppio filo a Radio Deejay. Ed essere chiamatiospiti rappresentava un piccolo grande traguardo. I giovanissimi Pezzali e Repetto, che l’indomani avrebbero avuto il loro esame di maturità, presentarono un pezzo, Live in the Music, che pur orecchiabile si fece dimenticare quasi subito. Mauro Repetto e Max Pezzali insieme all’epoca883 (fonte: Il Gazzettino)Tanto bastò però per mettere un piede in un territorio fino a quel momento sconosciuto, che però gli avrebbe regalato grandi successi.