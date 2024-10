Cina: inviato, e’ inaccettabile che la tragedia a Gaza continui (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – E’ inaccettabile permettere che la tragedia di Gaza prosegua o che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU come comunita’ continui a essere paralizzato, ha dichiarato mercoledi’ Fu Cong, rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite (ONU). Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: inviato, e’ inaccettabile che la tragedia a Gaza continui Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Pechino, 18 ott – (Xinhua) – E’permettere che ladiprosegua o che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU come comunita’a essere paralizzato, ha dichiarato mercoledi’ Fu Cong, rappresentante permanente dellapresso le Nazioni Unite (ONU). Agenzia Xinhua

