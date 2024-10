Gaeta.it - Chieti: partono i lavori di riqualificazione del campo di Sant’Anna grazie ai finanziamenti governativi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un importante passo per il rilancio dello sport asta per concretizzarsi con l'arrivo deidel Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi, destinati alladeldi, permetteranno alFC 1922 di avviare un progetto di ammodernamento che avrà un impatto positivo non solo sul club, ma anche sull'intera comunità sportiva della città. Arrivo deie aspettative per iIl Dipartimento dello Sport, attraverso la società Sport e Salute, ha fornito un'anticipazione di 140.000 euro, che rappresenta il 70% del contributo totale di 722.000 euro per il progetto di. L'assessore allo Sport di, Manuel Pantalone, ha comunicato l'importanza di questo intervento, evidenziando come sia fondamentale per il futuro sportivo della città.