Bundesliga 2024 2025 | il Borussia Dortmund la spunta nel finale contro il St Pauli

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Illanelil Stnell’anticipo della settima giornata della. Al Signal Iduna Park i gialloneri trionfano per 2-1la neopromossa e recuperano terreno in classifica, portandosi a -1 dalle prime della classe Bayern e Lipsia, ma con una partita in più. Un segnale positivo per Sahin, nella speranza per il BVB che il rendimento fin qui molto altalenante possa stabilizzarsi. Nel primo tempo avvio su ritmi intensi ma non con poi così tante palle gol. C’è però la grande chance per gli ospiti di portarsi in vantaggio, ma la rete segnata da Vuilavogui viene annullata col Var per fuorigioco, non peraltro senza qualche problema tecnico che costringe l’arbitro a recarsi a bordocampo con sospensione del gioco per alcuni minuti. E poco prima dell’intervallo, i gialloneri la sbloccano grazie alla rete a opera di Bensebaini.