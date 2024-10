Arresti domiciliari per Antonio Pignataro, riconosciuto colpevole dell’omicidio di Simonetta Lamberti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo capitolo nella lunga sequenza di eventi legati all’omicidio di Simonetta Lamberti, la quale è stata uccisa nel 1982. Antonio Pignataro, 67 anni, è stato nuovamente al centro dell’attenzione dopo che i militari dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e Salerno hanno notificato una misura cautelare che lo costringe agli Arresti domiciliari. Pignataro, già condannato a 30 anni di carcere per l’omicidio della giovane, dovrà affrontare nuove accuse relative a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il contesto dell’omicidio di Simonetta Lamberti L’omicidio di Simonetta Lamberti, avvenuto il 29 maggio 1982, è stato un episodio di grande risonanza che ha scosso la comunità e suscitato ampie discussioni sull’insicurezza e la violenza che affliggevano la società italiana degli anni ’80. Gaeta.it - Arresti domiciliari per Antonio Pignataro, riconosciuto colpevole dell’omicidio di Simonetta Lamberti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo capitolo nella lunga sequenza di eventi legati all’omicidio di, la quale è stata uccisa nel 1982., 67 anni, è stato nuovamente al centro dell’attenzione dopo che i militari dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e Salerno hanno notificato una misura cautelare che lo costringe agli, già condannato a 30 anni di carcere per l’omicidio della giovane, dovrà affrontare nuove accuse relative a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il contestodiL’omicidio di, avvenuto il 29 maggio 1982, è stato un episodio di grande risonanza che ha scosso la comunità e suscitato ampie discussioni sull’insicurezza e la violenza che affliggevano la società italiana degli anni ’80.

