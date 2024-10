Unlimitednews.it - Zelensky all’Ue “Creare le condizioni per mettere fine alla guerra”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il nostro popolo in Ucraina sta facendo tutto il possibile per difendere il nostro Stato e la nostra indipendenza. E sono orgoglioso dei nostri soldati, che stanno tenendo il fronte inincredibilmente difficili, davvero difficili, dure. Hanno bisogno di più forza perchè Putin sta preparando i suoi rinforzi per continuare la, non per porvi, ovviamente”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, intervenendo al Consiglio Europeo.“Il Victory Plan è stato progettato per questo momento. E vi esorto tutti ad aiutarci a realizzarlo. Se cominciamo ora e seguiamo il Piano della Vittoria, potremo porrea questaentro l’anno prossimo. L’obiettivo del Piano è rafforzare non solo l’Ucraina, ma anche l’intera nostra comunità: la comunità euro-atlantica”, ha sottolineato