Xsolla e IT Park Uzbekistan firmano un memorandum d'intesa per promuovere lo sviluppo dei video giochi in Uzbekistan

Il sodalizio lancerà la Game Development Academy e creerà nuovi posti di lavoro nel settore entro il 2030 LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, una società globale di commercio di videogiochi, e IT Park Uzbekistan hanno firmato un memorandum d'intesa (MOU) per promuovere il settore dei videogiochi in Uzbekistan. Questo MOU formalizza la collaborazione tra le due organizzazioni e apre la strada al lancio della Xsolla IT Park Academy nel 2025. Obiettivo dell'accademia è formare talenti locali e creare nuove opportunità per la produzione e lo sviluppo di videogiochi nel settore in crescita in Uzbekistan.

Xsolla e IT Park Uzbekistan firmano un memorandum d'intesa per promuovere lo sviluppo dei video giochi in Uzbekistan

Il sodalizio lancerà la Game Development Academy e creerà nuovi posti di lavoro nel settore entro il 2030 Xsolla, una società globale di commercio di videogiochi, e IT Park Uzbekistan hanno firmato un memorandum d'intesa (MOU) per promuovere il settore dei videogiochi in Uzbekistan.

