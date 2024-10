Nuovasocieta.it - “Una vita per il riformismo”. Dai radicali torinesi Pino de Michele (Alleanza dei democratici) racconta il suo impegno accanto e oltre i partiti

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Da giovanissimo ero affascinato dal mondo della chiesa, ma un bigliettino per una ragazza che mi trovarono nella tasca mise in fumo il mio percorso di possibile prete, ci fu poi l’incontro con i ragazzi del Manifesto, ma ben presto il mio pragmatismo si scontrò con visioni troppo sognatrici che non si sposavano con il mio spirito liberale e riformista, sempre attento al fattore umano prima che al partito di appartenenza”. E’ l’incipit con cuide, figura chiave della politica piemontese per il suo ruolo di “tessitore”, fondatore del consolidato laboratorio di confronto politico progressista chiamato “dei, ha introdotto un vivace e affollato incontro, presso la storica sede “Adelaide Aglietta” dei,moderato dal portavoce Andrea Turi, nel cuore antico di Torino in Via san Dalmazzo.