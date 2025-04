Continassa Juve | vigilia della sfida contro il Lecce gli aggiornamenti di Tudor su Thuram Mbangula e Perin

vigilia di Juve-Lecce. Oggi Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto sugli infortunati: «Thuram ha fatto allenamento con la squadra, valutiamo. Ci sono diverse soluzioni per chi può giocare in mezzo, c'è gente forte. Vediamo domani chi giocherà».Out Perin e Mbangula: «Perin e Mbangula sono fuori questa settimana. Prossima settimana tornano tutti ad allenarsi».Infortunati Juve: il punto dall'infermeriaMilik: intervento al menisco mediale del ginocchio sinistro.

