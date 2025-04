Dazi le Borse restano deboli dopo la sospensione delle tariffe | Milano chiude con -07%

dopo un'iniziale ripresa ieri e un'apertura che sembrava positive, le Borse europee sono crollate sotto il peso dell'incertezza. Solo Londra chiude in positivo, mentre il resto del Vecchio Continente continua a risentire delle politiche economiche di TrumpL'articolo Dazi, le Borse restano deboli dopo la sospensione delle tariffe: Milano chiude con -0,7% proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Dazi, le Borse restano deboli dopo la sospensione delle tariffe: Milano chiude con -0,7% Leggi su Ildifforme.it un'iniziale ripresa ieri e un'apertura che sembrava positive, leeuropee sono crollate sotto il peso dell'incertezza. Solo Londrain positivo, mentre il resto del Vecchio Continente continua a risentirepolitiche economiche di TrumpL'articolo, lelacon -0,7% proviene da Il Difforme.

Le Borse di oggi. Dopo i dazi della Cina, Milano chiude a -0,73%. Debole Wall Street. Borse deboli con risposta Cina su dazi, Milano chiude a -0,7%. Dollaro in caduta, fiducia Usa ai minimi da novembre 2022. Dazi, borse asiatiche in rialzo. Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22% - Borsa: Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22%. Bankitalia: Pil in crescita dello 0,6%, ma pesano dazi e incertezza globale. L'andamento. Dazi, dalle Borse il primo segno positivo. Sui mercati prove tecniche di rimbalzo. Ma sul futuro pesa lo scontro tra Usa e Cina. Ne parlano su altre fonti

Borse Ue deboli con risposta Cina su dazi, dollaro in caduta. Fiducia Usa ai minimi da novembre 2022 - I consumatori americani si aspettano ora un'inflazione al 6,7%, ai massimi dal 1981. Euro al top dal 2022 sul biglietto verde. Bitcoin in discesa, oro da record. In serata atteso il "verdetto" di S&P ... (msn.com)

Borse europee deboli in chiusura, Cina pareggia dazi Usa - Finale debole per la maggior parte delle borse europee. I dazi frenano la fiducia di consumatori e mercati, crolla il dollaro e sale l'oro ... (msn.com)

Dazi in Italia: è allarme o no? Le (diverse) prospettive di Confindustria e Bankitalia - Le imprese fanno appello alle Istituzioni per attutire il più possibile gli effetti dei dazi, per la Banca d'Italia "conseguenze mitigate" ... (policymakermag.it)