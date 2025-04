Ilnapolista.it - Scommesse illegali, Floro Flores: “Bisogna radiare, altro che premi rinnovo e Nazionale…”

L’ex calciatore di Napoli e Sassuolo Antonioha commentato su Instagram l’ultimo caso diche vede coinvolti alcuni calciatori di Serie A.Nella sezione stories,ha condiviso la notizia e ha scritto:“Se non si inizia a, non si risolverà mai niente. Diamoli ie la Nazionale.”, coinvolti alcuni calciatori tra cui Tonali e FagioliSecondo gli inquirenti, tra il 2021 e il 2023, diversi calciatori professionisti avrebbero scommesso – illegalmente – su piattaforme online non autorizzate. Alcuni avrebbero puntato anche solo su altri sport o al poker, ma comunque su siti non regolamentati. I nomi più noti coinvolti sono Sandro Tonali (ex Milan, ora al Newcastle) e Nicolò Fagioli (Juventus, oggi alla Fiorentina). Le loro chat e dati telefonici sequestrati hanno permesso alla Guardia di Finanza di ricostruire un sistema che coinvolgeva anche altri giocatori.