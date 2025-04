Tennis Atp Montecarlo | Musetti in semifinale Tsitsipas battuto in rimonta

Musetti si qualifica per la semifinale nel torneo Atp di Montecarlo, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione. Il Tennista azzurro, che sabato giocherà la prima semifinale in carriera in un Masters 1000, si è imposto in rimonta contro il campione uscente Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-1, 3-6, 4-6 in due ore e 21? di gioco. In semifinale Musetti affronterà l’australiano Alex De Minaur, che nell’altro quarto di finale disputato nel pomeriggio ha dominato contro Grigor Dimitrov con un doppio 6-0 in tre quarti d’ora di gioco.L'articolo Tennis, Atp Montecarlo: Musetti in semifinale, Tsitsipas battuto in rimonta proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Tennis, Atp Montecarlo: Musetti in semifinale, Tsitsipas battuto in rimonta Leggi su Ilfattoquotidiano.it Lorenzosi qualifica per lanel torneo Atp di, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione. Ilta azzurro, che sabato giocherà la primain carriera in un Masters 1000, si è imposto incontro il campione uscente Stefanoscon il punteggio di 6-1, 3-6, 4-6 in due ore e 21? di gioco. Inaffronterà l’australiano Alex De Minaur, che nell’altro quarto di finale disputato nel pomeriggio ha dominato contro Grigor Dimitrov con un doppio 6-0 in tre quarti d’ora di gioco.L'articolo, Atpininproviene da Il Fatto Quotidiano.

LIVE Montecarlo, Musetti-Tsitsipas 1-6 6-3 6-4: Lorenzo vola in semifinale. Tennis, Atp Montecarlo: Musetti-Tsitsipas 1-6, 6-3, 6-4. L'azzurro vince in rimonta - Aggiornamento del 11 Aprile delle ore 19:05. Musetti in semifinale: Tsitsipas ko in tre set. Musetti-Tsitsipas diretta Atp Montecarlo: l'azzurro trionfa e vola in semifinale contro De Minaur. Tennis, Atp Montecarlo: Musetti in semifinale, Tsitsipas battuto in rimonta. LIVE Musetti-Tsitsipas 1-6, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: il greco domina il primo set. Ne parlano su altre fonti

Atp Montecarlo 2025, Musetti è in semifinale: sconfitto Tsitsipas in rimonta - Lorenzo Musetti si qualifica per la semifinale dell'Atp Montecarlo 2025, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel ... (msn.com)

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: tra poco si comincia, serve un’impresa! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'attesissima sfida tra Lorenzo MUSETTI e ... (oasport.it)

Atp Monte-Carlo - Magnifico Musetti: sfata il tabù Tsitsipas e vola in semifinale - Era importante dal punto di vista personale sfatare il tabù Stefanos Tsitsipas dopo cinque sconfitte su altrettante sfide; allo stesso tempo, però, risultava vitale dimostrare di aver compiuto signifi ... (tennisworlditalia.com)