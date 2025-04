Capolavoro Musetti | rimonta Tsitsipas e vola in semifinale a Montecarlo

Musetti rimonta Stefano Tsitsipas e vince il quarto di finale del Masters 1000 di Montecarlo 1-6, 6-3, 6-4.Il tennista italiano si è ripreso dopo aver perso nettamente il primo set, conquistando il break decisivo nel 6° game per protrarre la gara al terzo set.Domani la semifinale, dove affronterà l’australiano Alex De Minaur.Musetti in semifinale a Montecarlo: «Un match durissimo, ma sono riuscito ad alzare il livello»Le prime parole di Musetti dopo la vittoria riportate da Sky Sport:«E’ stata una partita durissima, non avevo mai battuto Stefanos. Sapevo di non avere un compito facile, ma durante la partita ho alzato il mio livello e sono molto orgoglioso di questo successo. Era forse la missione più difficile, ma sono riuscito a portarla a casa grazie al supporto del pubblico e del mio box. Ilnapolista.it - Capolavoro Musetti: rimonta Tsitsipas e vola in semifinale a Montecarlo Leggi su Ilnapolista.it LorenzoStefanoe vince il quarto di finale del Masters 1000 di1-6, 6-3, 6-4.Il tennista italiano si è ripreso dopo aver perso nettamente il primo set, conquistando il break decisivo nel 6° game per protrarre la gara al terzo set.Domani la, dove affronterà l’australiano Alex De Minaur.in: «Un match durissimo, ma sono riuscito ad alzare il livello»Le prime parole didopo la vittoria riportate da Sky Sport:«E’ stata una partita durissima, non avevo mai battuto Stefanos. Sapevo di non avere un compito facile, ma durante la partita ho alzato il mio livello e sono molto orgoglioso di questo successo. Era forse la missione più difficile, ma sono riuscito a portarla a casa grazie al supporto del pubblico e del mio box.

