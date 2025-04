Thesocialpost.it - Incidente mortale sull’A14 tra Cesena Nord e Cesena: muore camionista nello schianto con un mezzo del cantiere

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia sull’autostrada A14 nella tarda mattinata di oggi, dove unsi è verificato nel tratto compreso tra. Secondo una prima ricostruzione, un camion, su cui viaggiava la vittima, ha tamponato violentemente un altropesante appartenente a unin movimento.L’impatto è avvenuto intorno alle 11.15 ed è stato devastante. Uno dei due mezzi, come mostrano le immagini pubblicate daToday, si è addirittura ribaltato, rendendo ancora più complesso l’intervento dei soccorritori. Per il conducente dell’autoarticolato, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo.Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale di Forlì, che si stanno occupando dei rilievi e della ricostruzione della dinamica.