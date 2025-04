FC 25 Il Team 2 della promo Immortali ha il cuore italiano con Maldini e Del Piero

promo Immortali con il Team 2 composto solo da Icone e Eroi, alcuni con 3 PlayStyle. Alcune carte anche una versione “minore” denominata “Junior”. Il Team 2 degli Immortali è disponibile da venerdì 11 aprile su FC 25. Imiglioridififa.com - FC 25, Il Team 2 della promo Immortali ha il cuore italiano con Maldini e Del Piero Leggi su Imiglioridififa.com È disponibile su FC 25 lacon il2 composto solo da Icone e Eroi, alcuni con 3 PlayStyle. Alcune carte anche una versione “minore” denominata “Junior”. Il2 degliè disponibile da venerdì 11 aprile su FC 25.

EA Sports FC 25 rivela il Team 2 di Future Stars e il Team 2 delle Icone Future Stars. EA SPORTS FC 25: annuncia il Future Stars Team 2. EA Sports FC 25 FUT Birthday: tante sorprese per celebrare i 16 anni di Ultimate Team!. EA Sports FC 25: chi sono le nuove stelle del futuro?. EA SPORTS FC 25 - Approfondimento su Football Ultimate Team. EA SPORTS FC 25 - Continuano i festeggiamenti per i 16 anni di Football Ultimate Team con Ibarbo, Gervinho e Doumbia.

