LIVE MotoGP GP Qatar 2025 in DIRETTA | buon inizio di Bagnaia nelle pre-qualifiche

DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00

19.13 Martin, al rientro, è 15° a 1.359. Addirittura 18° Bezzecchi a un secondo e mezzo. Tanta fatica per l'Aprilia.

19.13 Marc Marquez al comando davanti ad Alex Marquez, Bagnaia, Mir, Acosta, Quartararo, Zarco, Di Giannantonio, Binder e Morbidelli.

19.11 Alex Marquez si porta in seconda piazza a 0.160 dal fratello.

19.10 La sensazione è che Bagnaia voglia provare ad essere aggressivo sin da subito in questo turno.

19.09 Bagnaia si mette in scia a Marquez ed è secondo a 0.323.

19.07 Marc Marquez fa subito capire chi comanda e si porta davanti a tutti in 1:51.810 a precedere di 0.544 Mir e Pecco insegue a 0.582.

19.06 Zarco guida le fila con il crono di 1:52.692 a precedere di 0.552 Mir e di 0.

