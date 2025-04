Thesocialpost.it - Sospetto caso di listeriosi in Italia, muore così a 70 anni: cosa aveva mangiato

Trani, Puglia — Un tragicodiha portato alla morte di un uomo di 70ricoverato all’ospedale di Bisceglie. Le autorità sanitarie sospettano che il contagio sia avvenuto attraverso l’ingestione di olive in salamoia acquistate sfuse in un supermercato della zona.Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’uomo, residente a Trani, potrebbe aver contratto il batterio Listeria monocytogenes dopo aver consumato il prodotto contaminato. Le olive sarebbero state vendute al dettaglio, senza confezionamento, aumentando il rischio di contaminazione. L’Asl Bt (Barletta-Andria-Trani) ha comunicato che sono stati immediatamente avviati i controlli da parte del Sian (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione), ma i risultati delle analisi effettuate da Arpa Puglia non sono ancora disponibili.