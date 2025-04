Tennis Montecarlo Master | Musetti batte Tsitsipas e vola in semifinale

Musetti che ha battuto in tre set (1-6 6-3 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo qualificandosi per la semifinale. prossimo avversario dell’azzurro l’australiano Alex De Minaur. Feedpress.me - Tennis, Montecarlo Master: Musetti batte Tsitsipas e vola in semifinale Leggi su Feedpress.me Vittoria in rimonta per Lorenzoche ha battuto in tre set (1-6 6-3 6-4) il greco Stefanosnei quarti di finale dels 1000 diqualificandosi per la. prossimo avversario dell’azzurro l’australiano Alex De Minaur.

