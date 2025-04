Carrara pazza per Musetti | vittoria e semifinali a Montecarlo tifo da stadio

Carrara, 11 aprile 2025 – Nell'epoca d'oro del tennis italiano è stata scritta un'altra importante pagina. Carrara esulta per Lorenzo Musetti: il tennista toscano ha vinto i quarti di finale del torneo di Montecarlo contro Tsistipas (1-6; 6-3; 6-4) e accede alla sua prima semifinale di un Masters 1000. Per la città, che segue le imprese dell'atleta fin da giovanissimo, è un grande orgoglio. Anche in questo venerdì 11 aprile in tanti sono rimasti incollati davanti alla televisione per seguire le geste del loro campione. Un match certamente non semplice ma nel quale Musetti una volta di più ha trovato le energie per raggiungere un risultato davvero prestigioso. E ora le emozioni continuano, con la semifinale contro De Minaur. E il sogno di raggiungere l'ultimo atto. La città dunque continua a tifare.

