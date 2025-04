Omicidio biologo Alessandro Coatti in Colombia ipotesi dello zio | Traffico di organi i paramilitari | Noi estranei - VIDEO

ipotesi Nell'Omicidio del biologo italiano Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi a Santa Marta, Colombia, continuano a rimanere apert Ilgiornaleditalia.it - Omicidio biologo Alessandro Coatti in Colombia, ipotesi dello zio: "Traffico di organi", i paramilitari: "Noi estranei" - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il gruppo paramilitare delle Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada non riconoscono l'assassinio del ricercatore; rimangono ancora aperte tutte leNell'delitaliano, ucciso e fatto a pezzi a Santa Marta,, continuano a rimanere apert

Ricercatore italiano ucciso in Colombia, la pista dei gruppi paramilitari. Il biologo italiano Alessandro Coatti trovato morto in Colombia: il corpo fatto a pezzi, alcuni erano in una…. L'omicidio di Alessandro Coatti in Colombia e la pista dei clan: l'ipotesi dello scambio di persona. Alessandro Coatti ucciso in Colombia, lo zio: «Azione di trafficanti di organi». Alessandro Coatti, il ricercatore ucciso in Colombia: narcos, paramilitari e l'ipotesi scambio di persona. «Il corpo smembrato è un segnale». Colombia, biologo ucciso e smembrato: si segue la pista dello scambio di persona. Ne parlano su altre fonti

L'omicidio di Alessandro Coatti in Colombia: a che punto sono le indagini - Il corpo del biologo e ricercatore di 38 anni, nato a Portomaggiore (Ferrara) è stato ritrovato a Santa Marta il 6 aprile scorso in una valigia. Investigatori al lavoro immediatamente e aperto anche u ... (ilrestodelcarlino.it)

Il video dei guerriglieri sull’omicidio di Alessandro Coatti: “Noi non c’entriamo” - I vertici della banda armata della Sierra Nevada (Acsn) su X si dicono estranei all'uccisione e chiedono indagini approfondite. Il gruppo grida preoccupazione per “l'ondata di violenza a Santa Marta” ... (msn.com)

Biologo ucciso in Colombia, il video dei guerriglieri: "Non c'entriamo nulla con l'omicidio di Alessandro Coatti" - In un video diffuso su X i vertici delle Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), banda armata nota anche col nome di Los Panchos, hanno negato ogni responsabilità nel caso del ... (ilrestodelcarlino.it)