Calcio femminile Jesina Mya Ciccarelli in nazionale Under 16

JESI, 11 aprile 2025 – Altra convocazione in nazionale per Mya Ciccarelli centrocampista classe 2009 della Jesina Aurora Calcio femminile. Dopo l'esperienza con la Juventus al Viareggio Cup e la precedente convocazione azzurra sempre Under 16 per uno stage a Tirrenia la giovane e promettentissima Jesina, già nel mirino di tanti club di serie A, è stata di nuovo chiamata dal tecnico Jacopo Leandri insieme ad altre 21 atlete per le due gare con le pari età olandesi in programma a Noordwijk mercoledì 16 (ore 19) e sabato 19 aprile (ore 13).

