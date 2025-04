TennisMontecarlo | Musetti in semifinale

Musetti. Il 23enne toscano, al sesto tentativo, riesce ad avere la meglio su Stefanos Tsitsipas che aveva finora vinto tutti e 5 i precedenti confonti. Ai quarti sulla terra rossa di Montecarlo,l'azzurro batte in rimonta il greco,n.8 del ranking Atp,al termine di una vera e propria battaglia 16 63 64, dopo 2 ore e 23' di gioco. Domani in semifinale Musetti, testa di serie n.13, troverà l'australiano Alex De Minaur (8):60 60 al bulgaro Dimitrov Dall'altra parte, sfida tutta spagnola tra Alcaraz (2) e Davidovich-Fokina.

