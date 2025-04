Thesocialpost.it - Meloni incontra Re Carlo III: tra sorrisi e simboli, un regalo tutto italiano

Un incontro dai toni cordiali e informali quello tra Giorgiae ReIII, avvenuto a Villa Pamphilj in occasione della visita ufficiale del sovrano britannico in Italia. Durante il colloquio istituzionale, la presidente del Consiglio ha voluto rendere omaggio al re con un gesto dal forte valoreco, rappresentativo dell’italianità più autentica, ma anche con una vena di leggerezza e ironia che ha reso il momento particolarmente disteso.Il clima dell’incontro è stato segnato da, scambi cordiali e da un’attenzione comune per alcuni temi cari a entrambi, come la sostenibilità ambientale e la valorizzazione delle tradizioni culturali e alimentari. La premier ha voluto esprimere, anche attraverso il dono, un messaggio semplice ma significativo, che potesse coniugare empatia personale e soft diplomacy.