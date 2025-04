Laprimapagina.it - Nicotera. Comerci (Indipendenza) richiama il Governatore alle sue responsabilità in materia di Sanità

Leggi su Laprimapagina.it

Riceviamo e pubblichiamo di seguito integralmente la nota di Enzo, vice Coordinatore Provinciale del Movimento Politico Nazionale “”.“Ci si sforza di essere comprensivi ed indulgenti ma poi, Sant’Iddio, essere presi per i fondelli ti fa incazzare. A sentire Roberto Occhiuto, Presidente della Regione e Plenipotenziario di nostro Signore, che parla dellaCalabrese e in modo particolare della costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia, cose se fosse arrivato ieri, dimenticando che da quasi 4 anni è Presidentissimo della Regione nonché Commissario ad Acta della, dimenticando che insieme a suo fratello è, da una trentina d’anni, tra i maggiorenti uomini politici della Regione, ti fa veramente incazzare”.“Caro Robertino, che ho avuto modo più volte di stingerti la mano e che ho cercato di rapportarmi con Te per gravi problematiche sanitarie die del suo comprensorio senza risposta, capisco che ci avviciniamo alla scadenza del Tuo mandato e per cercare di dare qualche risposta, dopo anni e anni di parole e poco più, hai chiesto ed ottenuto, attraverso i tuoi amici di stanza a Palazzo Chigi, di essere nominato super Commissario per l’Emergenza Sanitaria – con pieni poteri, quasi come un novello Prefetto Mori, dal Capo della Protezione Civile, per cercare di fare qualcosa, magari innalzando qualche muro di quelle strutture ospedaliere che dovevano essere terminate da tempo, per darlo in pasto agli affamati calabresi di assistenza sanitaria e non solo, però finiamola di trattare i cittadini come degli imbecilli.