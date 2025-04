Lorenzo Musetti rompe il tabù Tsitsipas a Montecarlo e conquista la prima semifinale in un Masters 1000

Leggi su Sportface.it

in un singolo attimo, con un punto, quello decisivo,la maledizione, raggiunge lain une si assicura anche un nuovo best ranking da lunedì prossimo. Sul Campo Centrale delCountry Club, il tennista toscano supera per lavolta in sei scontri diretti il detentore del titolo e tre volte vincitore del torneo, imponendosi in rimonta con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 in due ore e ventitré minuti di gioco. Una gran bella gioia per l’azzurro, che continua a togliersi soddisfazioni negli ultimi dodici mesi in cui ha collezionato anche la suaSlam, un bronzo Olimpico e il secondo trionfo in Coppa Davis. E domani si può sognare, contro un Alex De Minaur in forma, ma che sulla terra battuta è assolutamente alla portata del nostro portacolori.