Lorenzo Musetti vola in semifinale a Montecarlo | rimonta e elimina Tsitsipas in 3 set

Lorenzo Musetti è per la prima volta in semifinale all'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, venerdì 11 aprile, il toscano nei quarti ha battuto in 3 set Stefanos Tsitsipas in due ore e 21 minuti di gioco.Il toscano ha avuto la meglio sul greco, campione in carica e tre volte vincitore sulla. Europa.today.it - Lorenzo Musetti vola in semifinale a Montecarlo: rimonta e elimina Tsitsipas in 3 set Leggi su Europa.today.it è per la prima volta inall'Atp Masters 1000 di. Oggi, venerdì 11 aprile, il toscano nei quarti ha battuto in 3 set Stefanosin due ore e 21 minuti di gioco.Il toscano ha avuto la meglio sul greco, campione in carica e tre volte vincitore sulla.

