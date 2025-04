Serie B 33esima giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare

Serie B si prepara al rush finale, con la trentatreesima giornata che partirà questa sera alle 20:30 con l'anticipo tra Bari e Palermo. I biancorossi non vincono dal 22 febbraio e sono scivolati fuori dalla zona playoff, che ora dista due punti. Sarà fondamentale riprendere il cammino per rientrare tra le prime otto, ma davanti a loro ci sarà un Palermo in grande forma, reduce dalla manita rifilata alla capolista Sassuolo nella scorsa giornata. Domani alle 15 sarà il turno del Pisa, che sarà ospite di una Reggiana a caccia di punti per allontanarsi dalle zone pericolose, e allo stesso orario andranno in scena anche Salernitana – Sudtirol, Cosenza – Brescia e Carrarese – Catanzaro, mentre alle 17:15 la nuova Sampdoria di Evani ospiterà il Cittadella. Alle 19:30 il Sassuolo proverà a riscattarsi dalla sconfitta della scorsa giornata, davanti a sé avrà un Modena reduce da due successi consecutivi che gli hanno permesso di risalire la classifica. Sport.quotidiano.net - Serie B, 33esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 11 aprile 2025 – LaB si prepara al rush finale, con la trentatreesimache partirà questa sera alle 20:30 con l'anticipo tra Bari e Palermo. I biancorossi non vincono dal 22 febbraio e sono scivolati fuori dalla zona playoff, che ora dista due punti. Sarà fondamentale riprendere il cammino per rientrare tra le prime otto, ma davanti a loro ci sarà un Palermo in grande forma, reduce dalla manita rifilata alla capolista Sassuolo nella scorsa. Domani alle 15 sarà il turno del Pisa, che sarà ospite di una Reggiana a caccia di punti per allontanarsi dalle zone pericolose, e allo stessoo andranno in scena anche Salernitana – Sudtirol, Cosenza – Brescia e Carrarese – Catanzaro, mentre alle 17:15 la nuova Sampdoria di Evani ospiterà il Cittadella. Alle 19:30 il Sassuolo proverà a riscattarsi dalla sconfitta della scorsa, davanti a sé avrà un Modena reduce da due successi consecutivi che gli hanno permesso di risalire la classifica.

