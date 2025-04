Atp Montecarlo Musetti batte Tsitsipas e vola in semifinale | ora De Minaur

Montecarlo, 11 aprile 2025 - Lorenzo Musetti riscrive la sua storia personale. E' arrivata, finalmente, la sua prima semifinale in un torneo mille. Un talento come il suo non poteva aspettare oltre. Lo scalpo è illustre, ovvero il campione uscente Stefanos Tsitsipas, sconfitto in rimonta e in tre set nei quarti di finale di Montecarlo per 1-6 6-3 6-4. Dopo un brutto primo parziale, la svolta è arrivata nel secondo, soprattutto nel game in cui Musetti ha salvato tre palle break consecutive che avrebbero potuto condannarlo. Da lì, il tennis di Lorenzo è diventato di qualità e non ha lasciato scampo al greco. Ora ci sarà l'australiano Alex De Minaur. La partita e la rimonta Tattica iniziale di attacco del greco che va spesso serve and volley per punire il piazzamento arretrato di Musetti, mentre l’azzurro è subito troppo falloso e concede due palle break al secondo game. Sport.quotidiano.net - Atp Montecarlo, Musetti batte Tsitsipas e vola in semifinale: ora De Minaur Leggi su Sport.quotidiano.net , 11 aprile 2025 - Lorenzoriscrive la sua storia personale. E' arrivata, finalmente, la sua primain un torneo mille. Un talento come il suo non poteva aspettare oltre. Lo scalpo è illustre, ovvero il campione uscente Stefanos, sconfitto in rimonta e in tre set nei quarti di finale diper 1-6 6-3 6-4. Dopo un brutto primo parziale, la svolta è arrivata nel secondo, soprattutto nel game in cuiha salvato tre palle break consecutive che avrebbero potuto condannarlo. Da lì, il tennis di Lorenzo è diventato di qualità e non ha lasciato scampo al greco. Ora ci sarà l'australiano Alex De. La partita e la rimonta Tattica iniziale di attacco del greco che va spesso serve and volley per punire il piazzamento arretrato di, mentre l’azzurro è subito troppo falloso e concede due palle break al secondo game.

ATP Montecarlo, Musetti batte Tsitsipas 1-6 6-3 6-4: in semifinale sfiderà de Minaur. Tennis, Atp Montecarlo: Musetti-Tsitsipas 1-6, 6-3, 6-4. L'azzurro vince in rimonta - Aggiornamento del 11 Aprile delle ore 19:05. Tennis, a Montecarlo Musetti batte Tsitsipas e va in semifinale. Musetti in semifinale: Tsitsipas ko in tre set. Atp Montecarlo, Musetti batte Tsitsipas e vola in semifinale: ora De Minaur. Atp Montecarlo, Musetti batte Tsitsipas e vola in semifinale!. Ne parlano su altre fonti

Lorenzo Musetti batte Tsitsipas: chi trova in semifinale a Montecarlo - Lorenzo Musetti non si ferma al Country Club del Principato di Monaco. Dopo aver battuto agli ottavi Matteo Berrettini, nei quarti di finale del ... (iltempo.it)

TABÙ SFATATO! Lorenzo Musetti batte finalmente Tsitsipas e plana in semifinale a Montecarlo! - Lorenzo Musetti, per la prima volta in carriera, raggiunge la semifinale in un Masters 1000. A Montecarlo, il toscano batte per la prima volta in carriera ... (oasport.it)

Torneo di Montecarlo, Musetti batte Tsitsipas e vola in semifinale - Continua la corsa di Lorenzo Musetti sui campi del Country Club del Principato di Monaco. Nei quarti di finale del Rolex Monte-Carlo Masters, primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, dotato ... (gds.it)