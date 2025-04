Inchiesta urbanistica al via il primo processo sugli abusi edilizi a Milano | otto indagati

primo processo per l'urbanistica di Milano a carico di otto indagati per abuso edilizio. Tra loro anche l'ex dirigente Giovanni Oggioni, arrestato lo scorso 5 marzo in un altro filone dell'Inchiesta urbanistica per corruzione, depistaggio e falso. Leggi su Fanpage.it Inizia oggi, venerdì 11 aprile, ilper l'dia carico diper abusoo. Tra loro anche l'ex dirigente Giovanni Oggioni, arrestato lo scorso 5 marzo in un altro filone dell'per corruzione, depistaggio e falso.

Inchiesta urbanistica, al via il primo processo sugli abusi edilizi a Milano: otto indagati. Milano, Torre di via Stresa: al via il primo processo per l’inchiesta sull’urbanistica. Inchiesta sull'urbanistica, la mappa dei cantieri a rischio: dai 24 piani della Torre Milano (sorta al posto di case da 3 piani) alle Park towers che «gridano vendetta». Inchiesta Urbanistica a Milano: presto nuovi indagati. Le carte su Oggioni e il suo cerchio magico. Urbanistica Milano, inchiesta: indagini su altri 4 progetti immobiliari - LaPresse. Inchieste urbanistica Milano, Oggioni non risponde al gip. Bardelli rassegna le dimissioni. Ne parlano su altre fonti

Inchiesta urbanistica, al via il primo processo sugli abusi edilizi a Milano: otto indagati - Inizia oggi, venerdì 11 aprile, il primo processo per l'urbanistica di Milano a carico di otto indagati per abuso edilizio ... (fanpage.it)

Urbanistica, al via il primo processo su abusi edilizi a Milano - Al via al processo a carico di otto, tra imprenditori, progettisti e tecnici, ma anche funzionari e dirigenti o ex dirigenti dello Sportello unico dell'Edilizia e della direzione urbanistica del Comun ... (msn.com)

Inchiesta sull’urbanistica: Giovanni Oggioni chiese ad Assimpredil di assumere il genero in cambio del via libera a un progetto - Milano – Emergono nuovi retroscena dalle carte dell’inchiesta sull ... il giovane legale. Al contempo gli chiede di seguire la trattazione del progetto edilizio di via Fiuggi n. (msn.com)