I pullman con i 40 migranti arrivati al centro di Gjader

pullman con i 40 migranti appena sbarcati al porto di Shengjin, provenienti da Brindisi, sono arrivati al centro di Gjader scortati dalle camionette di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. Ad attenderli alcuni giornalisti e l'europarlamentare del Pd Cecilia Sala che, poco prima, aveva fatto una breve visita al centro. Quotidiano.net - I pullman con i 40 migranti arrivati al centro di Gjader Leggi su Quotidiano.net I trecon i 40appena sbarcati al porto di Shengjin, provenienti da Brindisi, sonoaldiscortati dalle camionette di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. Ad attenderli alcuni giornalisti e l'europarlamentare del Pd Cecilia Sala che, poco prima, aveva fatto una breve visita al

I pullman con i 40 migranti arrivati al centro di Gjader. Quaranta migranti trasferiti in Albania: nave Libra partita dal porto di Brindisi. Dopo proteste chiuso chiostro con installazione Amazon in UniMi. Pachino, sbarco di migranti avvistato da un drone. Autisti di bus pagati per portare migranti oltre il confine, fermati in 7: "Fino a 250 euro a biglietto".

