Afghanistan | Quattro esecuzioni pubbliche in un giorno record sotto il regime talebano

Quattro persone sono state messe a morte oggi pubblicamente in Afghanistan, il numero più alto in un solo giorno dal ritorno al potere dei talebani: lo annuncia la Corte suprema di Kabul, che in precedenza aveva annunciato l'esecuzione di tre uomini condannati per omicidio. "Siamo sconvolti dalle esecuzioni di Quattro uomini avvenute questa mattina nelle province di Badghis, Nimroz e Farah", ha scritto l'ufficio Onu per i diritti umani su X, esortando "le autorità de facto in Afghanistan a imporre una moratoria alla pena di morte". Quotidiano.net - Afghanistan: Quattro esecuzioni pubbliche in un giorno, record sotto il regime talebano Leggi su Quotidiano.net persone sono state messe a morte oggi pubblicamente in, il numero più alto in un solodal ritorno al potere dei talebani: lo annuncia la Corte suprema di Kabul, che in precedenza aveva annunciato l'esecuzione di tre uomini condannati per omicidio. "Siamo sconvolti dallediuomini avvenute questa mattina nelle province di Badghis, Nimroz e Farah", ha scritto l'ufficio Onu per i diritti umani su X, esortando "le autorità de facto ina imporre una moratoria alla pena di morte".

Afghanistan: Quattro esecuzioni pubbliche in un giorno, record sotto il regime talebano. Afghanistan, i talebani eseguono in pubblico (davanti a duemila persone) la seconda condanna a morte. AFGHANISTAN: I TALEBANI FUSTIGANO IN PUBBLICO 30 PERSONE. Contro la pena di morte, fermiamo ora questa ingiustizia. Esecuzioni e frustate come spettacoli all’aperto nell’Afghanistan dei talebani. Almeno 400 persone fustigate o lapidate in Afghanistan dall’agosto 2021. Ne parlano su altre fonti

Afghanistan, eseguite pubblicamente 4 condanne a morte - Quattro persone sono state messe a morte oggi pubblicamente in Afghanistan, il numero più alto in un solo giorno dal ritorno al potere dei talebani: lo annuncia la Corte suprema di Kabul, che in ... (ansa.it)

Afghanistan: almeno quattro bambini uccisi nelle inondazioni che hanno travolto i villaggi - sta rendendo le precipitazioni più frequenti e intense nella maggior parte del mondo e anche in Afghanistan[1]. “Intere famiglie sono state spazzate via da queste inondazioni e almeno quattro bambini ... (savethechildren.it)