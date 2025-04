Calciomercato.it - Si accende il Derby d’Italia: la Juve ha un vantaggio sull’Inter | CM.IT

Sfida sul mercato tra la società del presidente Marotta e il club bianconero: le due grandi rivali fanno sul serio in vista della prossima estateIncroci ‘pericolosi’ tra le due grandi rivali Inter entus. Se in campo al momento la differenza è marcata in favore dei campioni, il club bianconero proverà ad accorciare il gap sul mercato per cercare di tornare a lottare per il vertice e quindi per lo scudetto in campionato.Beppe Marotta (Ansa) – Calciomercato.itLa ‘Vecchia Signora’ ha incassato le rassicurazioni della proprietà, però il pass Champions resta fondamentale per muoversi con maggiore libertà e disponibilità economica in vista della prossima estate. Con l’Inter potrebbero così intrecciarsi le strade per diversi obiettivi, specialmente nel reparto offensivo. Tra cui, da tempi non sospetti, spicca certamente Jonathan David sull’agenda di Giuntoli e Ausilio.